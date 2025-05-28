Высокую пожароопасность ожидают в подмосковных лесах до пятницы
На большей части территории Подмосковья в четверг и пятницу ожидается повышенный, IV, класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«29 и 30 мая на большей части региона прогнозируют IV класс пожарной опасности. В четверг, 29 мая, III класс ожидается в Бородинском, Волоколамском и Ступинском лесничествах, в пятницу, 30 мая, – в Бородинском и Волоколамском. В ближайшие дни температура воздуха в регионе поднимется до +24…31°С, ночью – до +13…19°С. Возможны короткие дожди», – рассказали в пресс-службе.По информации подмосковного Комлесхоза, 27 мая на территории гослесфонда региона произошло семь пожаров. Все они ликвидированы.
В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлицам полагаются штрафы до 60 тыс. рублей; должностным лицам – до 110 тыс.; юрлицам – до 2 млн рублей. Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.