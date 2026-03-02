В Коломне задержали мужчину за кражу кофе из магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
37-летнего жителя Коломны задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Мужчину, похожего по приметам на злоумышленника, на которого пришла ориентировка, росгвардейцы заметили, когда патрулировали улицы Коломны.
«Сотрудники Росгвардии остановили прохожего для проверки документов и установили, что днём ранее он украл из супермаркета несколько пачек кофе на общую сумму свыше семи с половиной тысяч рублей для дальнейшей перепродажи», — говорится в сообщении.Мужчину задержали. Выяснилось также, что у него уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. По факту кражи кофе завели уголовное дело.
