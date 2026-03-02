В Коломне задержали мужчину за кражу кофе из магазина

02 марта 2026, 17:50

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

37-летнего жителя Коломны задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Мужчину, похожего по приметам на злоумышленника, на которого пришла ориентировка, росгвардейцы заметили, когда патрулировали улицы Коломны.





«Сотрудники Росгвардии остановили прохожего для проверки документов и установили, что днём ранее он украл из супермаркета несколько пачек кофе на общую сумму свыше семи с половиной тысяч рублей для дальнейшей перепродажи», — говорится в сообщении.