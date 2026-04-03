Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске завершат в текущем году
Стадион «Спартак» реконструируют в Можайске. Сдать обновлённый спортивный объект в эксплуатацию должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на площадке строят административно-бытовой корпус с трибунами. Он готов уже более чем на 67%.
«Рабочие занимаются устройством подпорных стен и кровли. На объекте заняты 36 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.В корпусе разместят тренажёрный зал и раздевалки, а трибуны на 1 562 зрителя оборудуют навесом. Кроме того, в рамках реконструкции на стадионе обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, системой подогрева и дренажа, установят электронное табло и осветительные мачты.