Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске завершат в текущем году

03 апреля 2026, 14:46

Стадион «Спартак» реконструируют в Можайске. Сдать обновлённый спортивный объект в эксплуатацию должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время на площадке строят административно-бытовой корпус с трибунами. Он готов уже более чем на 67%.





«Рабочие занимаются устройством подпорных стен и кровли. На объекте заняты 36 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.