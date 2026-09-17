Выставка в музее «Новый Иерусалим» расскажет о федоскинском чуде
Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра 2 октября откроется выставка «Федоскино: где живет душа». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Масштабная экспозиция объединит около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Посетители смогут проследить эволюцию федоскинской лаковой миниатюры от истоков до наших дней, увидеть уникальные произведения искусства, узнать о традициях мастеров.
«В Подмосковье сосредоточено множество уникальных народных промыслов, каждый из которых – часть нашей общей истории. Федоскино – яркий пример подобного наследия. Такие проекты в «Новом Иерусалиме» демонстрируют, насколько значимы народные промыслы для культурной повестки региона. Будем и дальше поддерживать мастеров, продвигать их творчество и знакомить широкую публику с их произведениями», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Федоскинская лаковая миниатюра – визитная карточка Подмосковья, а Федоскино – один из главных центров русских народных промыслов. Промысел возник в селе Федоскино (в XIX веке – Лукутино) и заложил основы развития лаковой миниатюры в России.
Выставка продлится по 14 марта будущего года. Подробная информация доступна на сайте Музея «Новый Иерусалим».