Выставка в музее «Новый Иерусалим» расскажет о федоскинском чуде

17 сентября 2026, 20:15

Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра 2 октября откроется выставка «Федоскино: где живет душа». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Масштабная экспозиция объединит около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Посетители смогут проследить эволюцию федоскинской лаковой миниатюры от истоков до наших дней, увидеть уникальные произведения искусства, узнать о традициях мастеров.

«В Подмосковье сосредоточено множество уникальных народных промыслов, каждый из которых – часть нашей общей истории. Федоскино – яркий пример подобного наследия. Такие проекты в «Новом Иерусалиме» демонстрируют, насколько значимы народные промыслы для культурной повестки региона. Будем и дальше поддерживать мастеров, продвигать их творчество и знакомить широкую публику с их произведениями», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.