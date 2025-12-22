Достижения.рф

Лобненский суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве на два миллиарда рублей

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Лобненский городской суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о мошенничестве на два миллиарда рублей.



Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

В суде рассмотрели ходатайство старшего следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя гендиректора одного из предприятий. Его обвиняют в организации преступного сообщества, участие в нём и в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, гражданин в составе преступного сообщества поставил предприятиям военно-промышленного комплекса оборудование по завышенной стоимости. Совокупный ущерб потерпевшим предприятиям составил не менее двух миллиардов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал обвиняемого на два месяца.

Лора Луганская

