Лобненский суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве на два миллиарда рублей
Лобненский городской суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о мошенничестве на два миллиарда рублей.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
В суде рассмотрели ходатайство старшего следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя гендиректора одного из предприятий. Его обвиняют в организации преступного сообщества, участие в нём и в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии обвинения, гражданин в составе преступного сообщества поставил предприятиям военно-промышленного комплекса оборудование по завышенной стоимости. Совокупный ущерб потерпевшим предприятиям составил не менее двух миллиардов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал обвиняемого на два месяца.
