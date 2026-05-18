Выставочный зал Подольска присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев»
Подольский выставочный зал стал одной из площадокВсероссийской акции «Ночь музеев», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Программа объединила исторические экскурсии, живую музыку, уникальные мастер-классы и кинопоказ.
Концерт клавесинной музыки «Германия. Франция. Диалог культур» представила известная клавесинистка Раиса Кунафина. Она исполнила произведения Жака Дюфли, Иоганна Кристиана Баха и добавила в программу английскую музыку Генри Перселла, включая знаменитую песню «Зелёные рукава».
Любители декоративно-прикладного искусстваприняли участие в мастер-классе по коклюшечному кружеву. Желающие освоили такой старинный вид творчества, как плетение тесьмы.
Программу «Ночи музеев» дополнил концерт «Мистерия Песнь Песней Соломона» в исполнении Камилы Любарт. Для любилелей истории провели экскурсию «Мы должны это помнить» по залу «Военная комната».
