Сотрудникам пыточного рехаба в Видном в ближайшее время выберут меру пресечения
Ходатайство об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам-волонтёрам рехаба в Видном, подозреваемым в пытках пациентов, а также генеральному директору реабилитационного центра Максиму Антонову поступило в Видновский городской суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Прокурор ходатайствует о заключении Антонова и его работников под стражу.
«Фигурантов дела обвиняют в незаконном лишении людей свободы с применением насилия и в похищении человека», — говорится в сообщении.По данным следствия, сотрудники центра по указанию своего начальника похитили одного из пациентов из его квартиры и вернули в рехаб.
Меру пресечения обвиняемым суд изберёт в ближайшее время.
Ранее про пыточный рехаб «Антонов PRO» рассказали жители Видного. Читайте об этом в материале «Радио 1».