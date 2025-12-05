Сотрудникам пыточного рехаба в Видном в ближайшее время выберут меру пресечения

05 декабря 2025, 16:13

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Ходатайство об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам-волонтёрам рехаба в Видном, подозреваемым в пытках пациентов, а также генеральному директору реабилитационного центра Максиму Антонову поступило в Видновский городской суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Прокурор ходатайствует о заключении Антонова и его работников под стражу.





«Фигурантов дела обвиняют в незаконном лишении людей свободы с применением насилия и в похищении человека», — говорится в сообщении.