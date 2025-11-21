Владельцы «Пушкинской карты» должны будут переоформить её
Участники программы «Пушкинская карта» должны будут написать заявление на перевыпуск карты. Причина – смена банка-оператора, которым с 1 января станет ВТБ, сообщили в пресс-службе Минкульта России.
Чтобы сохранить доступ к программе, а карта продолжила работать в 2026 году, владельцам необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной Пушкинской карты до 28 декабря включительно. Сделать это можно удалённо в приложении «Госуслуги Культура», воспользовавшись интернет-банком «Почта Банка» и ВТБ, а также лично во флагманском клиентском центре «Почта Банка».
Ранее выпущенная карта «Почта Банка» будет действовать до 31 декабря 2025 года, пояснили в ведомстве.
Пластиковую карту ВТБ можно будет получить в офисах банка с 12 января.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
В министерстве напомнили, что с 2021 года обладателями Пушкинской карты стали около 83% россиян в возрасте от 14 до 22 лет. С момента старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов более чем на 48,3 млрд рублей.
