Власти Истры рассказали о сроках строительства дорог в жилом массиве около Шейно
Около деревни Шейно муниципального округа Истра, где многодетные семьи получили более 300 земельных участков, состоялась встреча в формате «выездной администрации». Власти рассказали жителям о сроках реализации первого этапа дорог.
Замглавы округа Мурад Билалов отметил, что вопрос изначально являлся далеко непростым, однако администрация по поручению главы Истринского округа Татьяны Витушевой уже провела необходимую подготовительную документационную работу. Первый этап обустройства подъездных путей к участкам будет выполнен уже в этом году.
«Важно понимать, что работу здесь фактически пришлось начинать с нуля: формировать земельные участки под будущие дороги, проводить их кадастровую регистрацию, разрабатывать проектно-техническую документацию. Это вынужденный, необходимый комплекс мероприятий, на проведение которого нужно было время. На сегодня мы его прошли и в этом году уже обустроим 2,7 километров дорог с асфальтовым основанием внутри многодетного массива», – подчеркнул Билалов.В настоящее время, по словам замглавы округа, проводятся закупочные работы. Контракт будет заключён до 10 августа, а завершить работы по строительству дорог планируется до 15 ноября текущего года.
Также в ходе общения с жителями представители администрации дали развёрнутый ответ на вопрос об уличном освещении. Замглавы администрации округа Анна Зубкова, отвечающая за блок ЖКХ, отметила, что в этом году было выделено финансирование на проведение первого этапа обустройства линий наружного освещения.
Зубкова добавила, что совместно с группой «Россети» уже был решён вопрос с электричеством в массиве. В настоящее время выполняются проектные работы на будущую прокладку сетей водоснабжения.
По завершению встречи была достигнута договорённость о дальнейшей тесной коммуникации администрации с представителями инициативной группы из числа собственников участков для осуществления информационной координации.