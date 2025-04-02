Власти Красногорска пообещали решить вопрос безопасности детей на дорогах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Здравоохранение и безопасность на дорогах стали главными темами выездной администрации в Красногорске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На встречу с командой выездной администрации жительница Красногорска Любовь Лапина пришла со списком вопросов от ЖКХ до здравоохранения. Она рада, что нужные ей специалисты сами приехали в микрорайон. Не нужна запись, нет долгих очередей. Первая проблема – безопасность детей на дороге.
Специалисты обещали помочь с решением вопроса. На карандаш взяли и другие перечисленные женщиной темы.
Как отметили в пресс-службе, в составе группы выездной администрации – представители власти и профильных служб округа. На места выезжают каждую неделю. Локации всегда разные, но итог один: десятки решённых проблем красногорцев.
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«Вопрос движения детей в школу мы решаем уже три года. Мы поставили знаки возле дома №23, чтобы не было препятствий движению не только детей в школу и в детсад, но и остальных жителей. Поставили знак эвакуации, чтобы на пути не ставили машины. Однако знак поставили неудачно – водители не видят его и оставляют машины именно под этим знаком», – пожаловалась Лапина.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Специалисты обещали помочь с решением вопроса. На карандаш взяли и другие перечисленные женщиной темы.
Как отметили в пресс-службе, в составе группы выездной администрации – представители власти и профильных служб округа. На места выезжают каждую неделю. Локации всегда разные, но итог один: десятки решённых проблем красногорцев.
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Лора Луганская