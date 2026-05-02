Власти Подмосковья развеяли слухи об ограничении интернета
Власти Московской области прокомментировали появившиеся в сети слухи о возможных ограничениях интернета в период майских праздников.
В региональном правительстве подчеркнули, что никаких ограничений на работу проводного (домашнего) интернета не вводилось — сети функционируют в штатном режиме.
Так, пользователи могут спокойно пользоваться интернетом дома без перебоев. Если же возникают какие-либо проблемы с подключением, это, скорее всего, связано с техническими неисправностями на стороне провайдера. В таких случаях рекомендуется напрямую обращаться в службу поддержки своего оператора связи.
При этом в правительстве уточнили важный момент: временные ограничения действительно могут вводиться, но касаются они исключительно мобильного интернета. Такие меры применяются в целях безопасности — например, для защиты критически важной инфраструктуры.
Даже в случае подобных ограничений доступ к ключевым российским онлайн-сервисам сохраняется благодаря так называемому «белому списку». Проводной интернет под такие меры не подпадает, поэтому пользователи могут не беспокоиться о его стабильной работе.
