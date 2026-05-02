Московским школьникам продемонстрировали работу подмосковной системы водоснабжения

02 мая 2026, 16:02

Московским школьникам показали работу подмосковной системы водоснабжения

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье продолжается серия экскурсий, посвящённых объектам жилищно-коммунального хозяйства. Ученики 2 класса ГБОУ СОШ №1231 города Москвы имени В. Д. Поленова посетили Красногорский водоканал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







Начальник очистных сооружений и водопроводной системы водоканала провела экскурсию, наглядно продемонстрировав детям, как вода проходит путь от источника до их дома.





«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.





Водоканал обеспечивает водой более 120 скважин и обслуживает свыше 500 километров водопроводной и канализационной инфраструктуры. В рамках мероприятия детям доступно и подробно объяснили, как происходит водоснабжение: от добычи воды из артезианских источников до её очистки на водоочистной станции с использованием фильтров для удаления железа.



Школьники с большим интересом отнеслись к деятельности предприятия. Они узнали о функциях накопительных резервуаров, посетили насосную станцию второго подъёма и ознакомились со всеми этапами транспортировки очищенной воды по сложной системе трубопроводов.





Учащиеся также ознакомились с автоматизированным рабочим местом оператора, где наглядно продемонстрировали, как современные технологии обеспечивают дистанционное управление и контроль работы станции.



В завершение экскурсии школьники посетили главную диспетчерскую предприятия. Здесь на больших экранах отображаются ключевые параметры работы, что позволяет диспетчеру быстро реагировать на любые изменения в функционировании не только всех водопроводных узлов, но и канализационных насосных станций округа.