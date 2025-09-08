В Подмосковье самолёт рухнул рядом с оживлённой трассой
Двухместный легкомоторный самолёт марки Tecnam модели Sierra RG потерпел крушение вблизи автомобильной трассы в подмосковном Лыткарино. На борту воздушного судна находились два пилота. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета на транспорте.
Следователи установили, что предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя. Самолёт упал примерно в 100 метрах от оживлённой автомобильной магистрали. Специалисты идентифицировали модель воздушного судна по хорошо сохранившимся надписям на хвостовой части.
Важно отметить, что оба пилота успешно покинули повреждённый самолёт и не получили никаких травм. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят полномасштабную доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
