В Подмосковье самолёт рухнул рядом с оживлённой трассой

08 сентября 2025, 19:14

Легкомоторный самолёт упал рядом с трассой в подмосковном Лыткарино

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Двухместный легкомоторный самолёт марки Tecnam модели Sierra RG потерпел крушение вблизи автомобильной трассы в подмосковном Лыткарино. На борту воздушного судна находились два пилота. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета на транспорте.