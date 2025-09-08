Достижения.рф

В Пушкино пьяная гулянка молодёжи закончилась нападением на священника

В Подмосковье подростков задержали за пьяный дебош и нападение на священника
Фото: Istock/Atstock Productions

Полицейские в городе Пушкино установили личности четырёх молодых людей, которые шумели и распивали алкоголь рядом с храмом. После этого правоохранители доставили их в отделение. Подробности сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По предварительным данным, группа молодых людей собралась у храма глубокой ночью. Их поведение нарушало общественный порядок: они употребляли алкоголь, включали музыку на высокой громкости и активно использовали нецензурную лексику. На это обратил внимание один из местных жителей и сообщил о нарушителях в полицию.

Один из задержанных, подросток 2009 года рождения, в ходе инцидента бросил камень в священнослужителя, когда услышал звонок в правоохранительные органы. В настоящее время полиция продолжает работу и выясняет все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте в Курске, где люди просят разобраться с необычными жителями кладбища.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0