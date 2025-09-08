В Пушкино пьяная гулянка молодёжи закончилась нападением на священника
Полицейские в городе Пушкино установили личности четырёх молодых людей, которые шумели и распивали алкоголь рядом с храмом. После этого правоохранители доставили их в отделение. Подробности сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По предварительным данным, группа молодых людей собралась у храма глубокой ночью. Их поведение нарушало общественный порядок: они употребляли алкоголь, включали музыку на высокой громкости и активно использовали нецензурную лексику. На это обратил внимание один из местных жителей и сообщил о нарушителях в полицию.
Один из задержанных, подросток 2009 года рождения, в ходе инцидента бросил камень в священнослужителя, когда услышал звонок в правоохранительные органы. В настоящее время полиция продолжает работу и выясняет все детали и обстоятельства произошедшего.
