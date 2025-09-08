В Пушкино пьяная гулянка молодёжи закончилась нападением на священника

08 сентября 2025, 18:41

В Подмосковье подростков задержали за пьяный дебош и нападение на священника

Фото: Istock/Atstock Productions

Полицейские в городе Пушкино установили личности четырёх молодых людей, которые шумели и распивали алкоголь рядом с храмом. После этого правоохранители доставили их в отделение. Подробности сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.