Власти Пушкинского округа проведут 3 декабря выездную администрацию в Софрине
Выездную администрацию проведут в посёлке Софрино представители руководства Пушкинского городского округа. Об этом написал глава муниципалитета Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.
Мероприятие состоится в среду, 3 декабря, в актовом зале МКУ «Софрино». Начало в 16:00. Предварительная запись не требуется.
«Задать вопросы все желающие смогут профильным заместителям, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также пообщаться с депутатам фракции «Единая Россия», — сообщил Максим Красноцветов.Кроме того, в Telegram-канале @Krasnotsvetov_MV будет вестись онлайн-трансляция встречи. А отзыв о мероприятии участники смогут оставить, перейдя по QR-коду.
Адрес МКУ «Софрино»: Пушкинский округ, р.п. Софрино, Почтовая улица, дом №4.