Власти Пушкинского округа проведут 3 декабря выездную администрацию в Софрине

28 ноября 2025, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выездную администрацию проведут в посёлке Софрино представители руководства Пушкинского городского округа. Об этом написал глава муниципалитета Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.





Мероприятие состоится в среду, 3 декабря, в актовом зале МКУ «Софрино». Начало в 16:00. Предварительная запись не требуется.





«Задать вопросы все желающие смогут профильным заместителям, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также пообщаться с депутатам фракции «Единая Россия», — сообщил Максим Красноцветов.