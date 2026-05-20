Достижения.рф

Власти Пушкинского округа провели выездную встречу с жителями

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу с жителями в формате выездной администрации провело руководство Пушкинского округа в Доме культуры города Пушкино во вторник, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участие в мероприятии приняли глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, члены муниципального Совета депутатов и сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Вопросы, поднятые жителями, касались ЖКХ, благоустройства и обслуживания дорог.

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения. Вопросы, которые требуют более детального изучения, взяли в работу: по ним назначили ответственных лиц и определили сроки исполнения», — сказал Максим Красноцветов.
В число поставленных задач вошло строительство и модернизация ливнёвки в некоторых районах города, ремонт дорожной инфраструктуры и пр.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0