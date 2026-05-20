Власти Пушкинского округа провели выездную встречу с жителями

20 мая 2026, 13:05

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу с жителями в формате выездной администрации провело руководство Пушкинского округа в Доме культуры города Пушкино во вторник, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в мероприятии приняли глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, члены муниципального Совета депутатов и сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Вопросы, поднятые жителями, касались ЖКХ, благоустройства и обслуживания дорог.





«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения. Вопросы, которые требуют более детального изучения, взяли в работу: по ним назначили ответственных лиц и определили сроки исполнения», — сказал Максим Красноцветов.