Власти Пушкинского округа провели встречу с жителями поселка Софрино
Сегодня, 3 декабря, в поселке Софрино состоялась встреча жителей с представителями власти в формате «выездная Администрация». Об этом сообщил глава Пушкинского района и секретарь местного отделения «Единой России» Максим Красноцветов.
На мероприятии обсуждались темы, касающиеся транспорта, образования, медицины, благоустройства и земельных отношений. Администрация смогла донести до жителей важную информацию, а те, в свою очередь, задать интересующие вопросы.
Всего прием посетили около 100 человек. Такой формат встречи, по словам Красноцветова, позволяет оперативно решать проблемы. Глава округа поблагодарил всех собравшихся за уделенное время и конструктивный диалог.
