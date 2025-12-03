Власти Пушкинского округа провели встречу с жителями поселка Софрино

03 декабря 2025, 20:06

Кадр из видео: Телеграм/Krasnotsvetov_MV

Сегодня, 3 декабря, в поселке Софрино состоялась встреча жителей с представителями власти в формате «выездная Администрация». Об этом сообщил глава Пушкинского района и секретарь местного отделения «Единой России» Максим Красноцветов.