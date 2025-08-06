В лесу под Рузой нашли три боеприпаса времён Великой Отечественной войны

06 августа 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса обнаружили в лесу недалеко от СНТ «Рузские Дали» в Рузском муниципальном округе участники поискового отряда «Эхо войны». Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О взрывоопасных предметах сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Специалисты немедленно отправились на место вызова.





«Обнаруженные боеприпасы специалисты идентифицировали как 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и две ручные гранаты РГД-33 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.