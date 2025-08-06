В лесу под Рузой нашли три боеприпаса времён Великой Отечественной войны
Три боеприпаса обнаружили в лесу недалеко от СНТ «Рузские Дали» в Рузском муниципальном округе участники поискового отряда «Эхо войны». Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О взрывоопасных предметах сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Специалисты немедленно отправились на место вызова.
«Обнаруженные боеприпасы специалисты идентифицировали как 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и две ручные гранаты РГД-33 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер и отвезли на полигон. Там снаряды обезвредили с полным соблюдением техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в Тульской области от взрыва гранаты погибли четыре человека.