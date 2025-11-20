Власти Ступина провели выездную администрацию в посёлке Михнево

20 ноября 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встречу с жителями в формате выездной администрации провело руководство городского округа Ступино в посёлке Михнево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в мероприятии приняли глава округа Сергей Мужальских, его заместители, члены местного Совета депутатов, представители управляющих компаний, полиции и Ассоциации ветеранов СВО.



В ходе встречи жители подняли вопросы об обустройстве подъезда к участку в деревне Боброво, принадлежащему многодетной семье участника специальной военной операции, ремонте стадиона в посёлке Усады, строительства дорог и благоустройства. Все обращения жителей власти округа взяли в работу.



Кроме того, Сергей Мужальских рассказал о модернизации теплоснабжения.





«Михнево отапливается от четырёх котельных. В будущем мы планируем их заменить. Одну блочно-модульную котельную установим в середине декабря. Продолжаем строительство современной котельной, это поможет нам уйти от котельной завода «Климатехника», — отметил Мужальских.