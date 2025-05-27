Власти Ступина провели выездную встречу с жителями посёлка Малино

Фото: пресс-служба администрации г.о Ступино
Выездную встречу провели представители руководства городского округа Ступино в посёлке Малино. На встрече были подняты вопросы о ЖКХ, дорогах и транспорте, а также благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками встречи стали глава округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, а также представители местного Совета депутатов.
Практика выездных администраций в округе Ступино будет продолжаться.
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«Жители посёлка и близлежащих сельских населенных пунктов подняли темы, касающиеся, проведения ямочного ремонта, содержания дорог благоустройства. Обращения жителей зафиксированы и приняты в работу», — заявил Сергей Мужальских.Андрей Голубев добавил, что в число вопросов вошло совершенствование нормативной базы по плате за вывоз твердых коммунальных отходов для СНТ и реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования.
Практика выездных администраций в округе Ступино будет продолжаться.
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Лев Каштанов