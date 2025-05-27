Власти Ступина провели выездную встречу с жителями посёлка Малино

С 22 по 25 мая в подмосковных библиотеках прошла культурно-просветительская акция «Да будет слово явлено», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках акции состоялось свыше 400 мероприятий, участие в которых приняли более 3 тысяч посетителей библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.