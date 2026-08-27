В Хотькове задержали няню, обокравшую нанимателей
Жительницу города Хотьково Сергиево-Посадского округа, работавшую няней в местной семье, задержали по подозрению в кражах у нанимателей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию подали хозяева, у которых пропала золотая цепочка с кулоном.
«Оперативники установили, что няня, пользуясь тем, что за ней не следят, забрала украшение и сдала его в ломбард, а деньги потратила», — говорится в сообщении.В ходе следствия также выяснилось, что ранее няня украла в той же семье деньги, хранящиеся в книге. Общая сумма ущерба от её действий составила 126 тысяч рублей.
Против женщины завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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