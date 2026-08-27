В Хотькове задержали няню, обокравшую нанимателей

27 августа 2026, 15:07

оригинал Фото: istockphoto.com/zoka74

Жительницу города Хотьково Сергиево-Посадского округа, работавшую няней в местной семье, задержали по подозрению в кражах у нанимателей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление в полицию подали хозяева, у которых пропала золотая цепочка с кулоном.





«Оперативники установили, что няня, пользуясь тем, что за ней не следят, забрала украшение и сдала его в ломбард, а деньги потратила», — говорится в сообщении.