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Кардиолог назвал три главных признака инсульта

Кардиолог Копылов: инсульт распознается по онемению частей тела
Фото: istockphoto/Tunatura

Фото: istockphoto/Tunatura

Каждый год в России от острого нарушения мозгового кровообращения погибает полмиллиона человек. У каждого пятого, перенесшего инсульт, в течение года развивается повторное острое нарушение мозгового кровообращения, при котором вероятность летального исхода увеличивается.
Профессор-кардиолог, доктор медицинский наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с «Радио 1» рассказал, как можно распознать инсульт на ранних стадиях.

По словам специалиста, есть всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.

  1. Нарушение равновесия или речи: если у вас возникли проблемы во время разговора, вы испытываете трудности при ходьбе, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.
  2. Онеменение частей тела: если вы перестали чувствовать руку или ногу, это может говорить о произошедшем инсульте.
  3. Онемение части лица: если вы не можете пошевелить уголками губ и бровями, то нужно срочно вызывать скорую помощь.
«Это все признаки, которые должны приводить в настороженность. Важно помнить, что для инсульта очень важно время попадания в специализированный центр. Чем раньше вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов, что врачи смогут вам помочь», — сказал Филипп Копылов.

Кардиолог отметил, что, как показывают некоторые исследования, аспирин может помочь человеку с инсультом.
«Чтобы предотвратить такие случаи, нужно обследоваться у терапевтов и кардиологов, следить за уровнем холестерина и сахара и обязательно, если есть повышенное давление, принимать лекарства для снижения давления», — добавил врач.

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Диетолог рассказала, как есть шашлык без вреда для здоровья
Диетолог Королева: Шашлык стоит заедать овощами, чтобы избежать запоров
30 апреля 2025, 15:15

Фото: iStock/Nadezhda_Nesterova

В преддверии майских праздников россияне находятся в предвкушении отдыха и шашлыка. О том, как избежать запоров и провести выходные в добром здравии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Предпочтение лучше отдавать тем шашлыкам, которые не имеют на поверхности пережаренной корочки, которая может встать колом в нашем кишечнике. И не стоит добавлять большое количество уксуса и соли — это тоже не полезно для людей, уязвимых перед нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также подчеркнула, что вместе с шашлыком стоит употреблять большое количество овощей и зелени. По её словам, растительная клетчатка, физнагрузки а также достаточное количество воды в организме является залогом для сохранения здорового организма и кишечника.

Тем временем эксперты «X5 Клуба» выяснили, какой из маринадов для шашлыка является самым выгодным. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

«Кефирный маринад в 2025 году обойдется примерно в 352 рубля. В него входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей). А вот стоимость лукового маринада значительно ниже — 54 рубля (34 рубля — это 500 граммов репчатого лука и 20 рублей — соль и перец)», — говорится в сообщении.

При этом за маринад на минеральной воде придется отдать 201 рубль, за томатный — 277 рублей, а за маринад с майонезом — 240 рублей.

Самым дорогим в текущем году является маринад с пивом — 445 рублей, при этом медово-горчичный маринад обойдётся в 239 рублей.

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Россиян предупредили об опасности недожаренного шашлыка
Врач Литвинова-Гразион: в недожаренном шашлыке могут быть паразиты
30 апреля 2025, 14:43

Фото: iStock/yulenochekk

Недожаренный шашлык может нанести вред здоровью, а также привести к заражению паразитами. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.
«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — рассказала Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также предупредила, что при употреблении непрожаренного мяса можно заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой, что может обернуться болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Литвинова-Гразион призвала тщательно убеждаться в готовности мяса и использовать только свежие и качественные продукты.

Тем временем в преддверии майских праздников в магазинах растёт ассортимент уже замаринованного шашлыка. В Роскачестве рассказали RT, что при покупке такого продукта необходимо обратить внимание на условия хранения и сроки годности.

«При покупке готового шашлыка в первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения и дату изготовления продукта. Для хранения такого скоропортящегося продукта, как шашлык в маринаде, необходимо наличие холодильного оборудования и соблюдение температуры в пределах не выше 6 °C», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, мясо должно быть однородного цвета, без серого оттенка и неприятного запаха. При этом упаковка не должна быть нарушена. Также россиян призвали покупать замаринованное мясо в уже проверенных местах.

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Российский препарат «Афотид» эффективен против 70% видов рака
30 апреля 2025, 11:40

Фото: iStock/wildpixel

Препарат «Афотид» российского производства считают эффективным в борьбе против 70,5% всех онкологических заболеваний. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика «Афотида» «Лина М» Александр Галанцев.
«Это обусловлено тем, что 97% раковых клеток имеют рецепторы к альфа-фетопротеину, к которому прикреплен действующий компонент — дактиномицин. «Афотид» работает против большинства форм рака, сарком и лимфом», — рассказал Галанцев в беседе с «Постньюс».

По его словам, препарат можно быстро адаптировать в соответствии с другими веществами, что позволит охватить весь спектр злокачественных заболеваний и даже отказаться от проведения химиотерапии.

В ответ на критику специалистов-онкологов «Афотида» Галанцев отметил, что они не изучили научную литературу по теме, а в основном в своих суждениях опирались на сообщения в СМИ.

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«Каждый второй умрёт от рака»: доктор Мясников рассказал о том, как защититься от онкологии
Доктор Мясников заявил, что каждый второй житель Земли умрет от рака
29 апреля 2025, 17:43

Александр Мясников (Фото: Тelegram @drmyasnikov)

Канцерогены увеличивают риск онкологии, при этом заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от них в современном мире невозможно, и каждый второй житель Земли умрёт от рака.
«Что даст толчок генетической мутации, мы толком не знаем. Это может быть радиация, плохая экология, табак, продукты сгорания того же угля, выхлопы, микропластик, покрытие сковородок, ультрафиолетовое излучение, состав дезодорантов и кремов от загара, сахарозаменители — что угодно. Канцерогены везде. Официально в списки канцерогенов входит даже поваренная соль. Нужно дальше говорить?» — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что люди могут «лишь не нарываться», то есть не есть колбасу, не посещать солярий, не пересаливать пищу и так далее. Но в первую очередь, по словам врача, нужно укреплять собственные «защитные силы».

Мясников уточнил, что у кого-то есть генетическая защита от онкологии, и обратил внимание, что раком чаще болеют люди с хроническими заболеваниями.

Он также привёл данные статистики, согласно которой в развитых странах от рака умирает порядка 40 % населения.

«Исходите из этого. Каждый второй у нас умрет от рака. Вопрос в том, когда этот рак будет и как вы его перенесете: он вас свалит, или вы будете активны?» — заключил Мясников.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» заявила, что черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. По её словам, черника препятствует преждевременному старению зрительного аппарата, а малина содержит в себе много магния, который положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Также ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием.

«В свою очередь, облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина», — рассказала Русакова.

При этом она предупредила, что ягоды не стоит употреблять в большом количестве, так как они могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт или вызвать аллергию.

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В Татарстане рассказали о случаях кори в регионе
В Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания корью
29 апреля 2025, 17:04

Фото: istockphoto/Singjai20

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина огласила статистические данные по заболеванию корью в регионе. Как было отмечено, с начала года в регионе было зафиксировано шесть случаев инфекционного вирусного заболевания.
Авдонина заявила, что из шести случаев пять — завозные случаи от иностранцев.

«Ситуация по кори спокойная. Регистрируем снижение заболеваемости. С января этого года зарегистрировано шесть случаев болезни. Пять из них – завозные случаи от иностранцев», – сказала Любовь Авдонина в интервью «Татар-информ».
Также было отмечено, что в регионе запущена подчищающая иммунизация кори. В ее рамках планируется вакцинировать более 30 тысяч человек.

В прошлом году в городе Люберцы Московской области была зафиксирована вспышка кори. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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