Кардиолог назвал три главных признака инсульта

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Каждый год в России от острого нарушения мозгового кровообращения погибает полмиллиона человек. У каждого пятого, перенесшего инсульт, в течение года развивается повторное острое нарушение мозгового кровообращения, при котором вероятность летального исхода увеличивается.
Профессор-кардиолог, доктор медицинский наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с «Радио 1» рассказал, как можно распознать инсульт на ранних стадиях.
По словам специалиста, есть всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.
Кардиолог отметил, что, как показывают некоторые исследования, аспирин может помочь человеку с инсультом.
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По словам специалиста, есть всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.
- Нарушение равновесия или речи: если у вас возникли проблемы во время разговора, вы испытываете трудности при ходьбе, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.
- Онеменение частей тела: если вы перестали чувствовать руку или ногу, это может говорить о произошедшем инсульте.
- Онемение части лица: если вы не можете пошевелить уголками губ и бровями, то нужно срочно вызывать скорую помощь.
«Это все признаки, которые должны приводить в настороженность. Важно помнить, что для инсульта очень важно время попадания в специализированный центр. Чем раньше вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов, что врачи смогут вам помочь», — сказал Филипп Копылов.
Кардиолог отметил, что, как показывают некоторые исследования, аспирин может помочь человеку с инсультом.
«Чтобы предотвратить такие случаи, нужно обследоваться у терапевтов и кардиологов, следить за уровнем холестерина и сахара и обязательно, если есть повышенное давление, принимать лекарства для снижения давления», — добавил врач.
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Екатерина Шмакова