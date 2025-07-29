Во Фрязине провели рейл против шумных любителей питбайков

29 июля 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Шумные ночные заезды начали устраивать любители питбайков в подмосковном Фрязине. На громкие звуки пожаловались жители домов по улицам Дудкина, Комсомольской и Октябрьской. Для решения этой проблемы был организован специальный рейд, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.





В рейде приняли участие представители окружной администрации, полицейские, народные дружинники и сотрудники ГИБДД.





«Одного из нарушителей удалось вычислить при помощи камер системы «Безопасный регион». Кроме того, выяснилось, что мототехнику он использует незаконно. Питбайк отправили на штрафную стоянку, а 19-летнего водителя привлекли к административной ответственности за вождение без прав», — говорится в сообщении.