Во Фрязине провели рейл против шумных любителей питбайков
Шумные ночные заезды начали устраивать любители питбайков в подмосковном Фрязине. На громкие звуки пожаловались жители домов по улицам Дудкина, Комсомольской и Октябрьской. Для решения этой проблемы был организован специальный рейд, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
В рейде приняли участие представители окружной администрации, полицейские, народные дружинники и сотрудники ГИБДД.
«Одного из нарушителей удалось вычислить при помощи камер системы «Безопасный регион». Кроме того, выяснилось, что мототехнику он использует незаконно. Питбайк отправили на штрафную стоянку, а 19-летнего водителя привлекли к административной ответственности за вождение без прав», — говорится в сообщении.Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, ему придётся оплатить эвакуацию и хранение питбайка на штрафстоянке.