Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования

29 июля 2025, 14:24

В Электростали будут судить таксиста за смертельное изнасилование женщины

Фото: iStock/Fedorovekb

В Электростали завершено расследование дела в отношении 51-летнего местного жителя о смертельном изнасиловании 31-летней жительницы Балашихи. Об этом сообщили в СК Подмосковья.