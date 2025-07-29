Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования
В Электростали завершено расследование дела в отношении 51-летнего местного жителя о смертельном изнасиловании 31-летней жительницы Балашихи. Об этом сообщили в СК Подмосковья.
В январе прошлого года женщина возвращалась на электричке домой из Москвы. Она проспала свою остановку и оказалась ночью на станции «Машиностроитель» в Электростали. Там к ней подошел таксист и предложил подвезти.
По дороге он узнал, что женщина впервые в Электростали и здесь у нее нет знакомых. Мужчина угостил пассажирку напитком с наркотиком, после чего изнасиловал ее. Спустя некоторое время состояние пострадавшей ухудшилось, она скончалась. Таксист оставил тело в лесу, его нашли лишь через три дня.
Сначала мужчина отрицал свою вину и выдвигал ложную версию случившегося. Однако следователи доказали причастность преступника к трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: