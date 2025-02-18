Фургалу отказали в обжаловании приговора по делу о двух убийствах

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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу отказали в обжаловании приговора по делу об организации двух убийств и одном покушении. Об этом сообщают РИА Новости.
«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей», — передает агентство.
Сергей Фургал был приговорен к 22 годам тюремного заключения за организацию двух убийств и одно покушение. Остальные фигуранты дела получили по 9,5 до 21 года колонии.
Причиной апелляции стало обращение защиты, в котором указывалось на давление со стороны судьи Геннадия Цоя на коллегию заседателей. По итогу приговор оставили без изменений.
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