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Пассажирский самолет не мог приземлиться в аэропорту Якутска из-за поломки шасси, пишет Shot.
Согласно сообщению, на борту воздушного судна находилось 34 пассажира и пять членов экипажа. Ан-24 летел в Якутск из Олëкминска и должен был совершить посадку в 13:15 по местному времени, однако сделать этого не смог из-за неполадок с шасси.
Аэропорт экстренно подготовился к принятию аварийной посадки самолета.
По последним полученным данным, борт успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ночью 18 февраля стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто. По предварительным данным, во время крушения на борту находилось около 100 человек. Из них в результате происшествия пострадали 15 пассажиров.
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Аэропорт экстренно подготовился к принятию аварийной посадки самолета.
По последним полученным данным, борт успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ночью 18 февраля стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто. По предварительным данным, во время крушения на борту находилось около 100 человек. Из них в результате происшествия пострадали 15 пассажиров.
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Элина Позднякова