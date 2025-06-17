Во Власихе проведут реконструкцию центрального теплового пункта
Центральный тепловой пункт «Берёзка» во Власихе ждёт масштабная реконструкция, подряд на проведение работ выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать дание ТЦП «Берёзка» общей площадью 209 квадратных метров, а также поставить на объект всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 53 миллиона 482 тысячи 233 рубля 20 копеек. Заявки на подряд принимаются до 1 июля.
Реконструкция ЦТП будет проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного и окружного бюджетов.