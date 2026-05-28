Во время капремонта детсада в Красногорске обнаружили уникальное панно
На фасаде дошкольного отделения Петрово‑Дальневской школы в посёлке Мечниково обнаружили редкое произведение искусства. Это панно в технике перегородчатого стеклокремнезита, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Это второе в России полностью сохранившееся панно, выполненное в сложной технике, разработанной в СССР в 1970-х годах, под руководством художника Зураба Капанадзе.
«Капремонт здания дошкольного отделения в посёлке Мечниково городского округа Красногорск выполнен на 60%. Реставраторы бережно демонтируют панно с изображением девушки, чтобы позже установить внутри детсада», – рассказали в ведомстве.
В ходе капремонта специалисты выполняют фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей. После завершения ремонта воспитанники получат комфортные и безопасные условия для пребывания в здании, соответствующем современным стандартам образования.
Закончить ремонт планируют в этом году.