Во время капремонта детсада в Красногорске обнаружили уникальное панно

28 мая 2026, 14:30

На фасаде дошкольного отделения Петрово‑Дальневской школы в посёлке Мечниково обнаружили редкое произведение искусства. Это панно в технике перегородчатого стеклокремнезита, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.





Это второе в России полностью сохранившееся панно, выполненное в сложной технике, разработанной в СССР в 1970-х годах, под руководством художника Зураба Капанадзе.

«Капремонт здания дошкольного отделения в посёлке Мечниково городского округа Красногорск выполнен на 60%. Реставраторы бережно демонтируют панно с изображением девушки, чтобы позже установить внутри детсада», – рассказали в ведомстве.