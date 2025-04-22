Жителям Подмосковья объяснили, как принять участие в «Диктанте Победы»

Фото: t.me/dictation_of_victory
В России и за рубежом 25 апреля можно будет присоединиться к масштабной исторической акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией». В этом году проект охватит 35 тыс. площадок по всей стране и в 89 других государствах, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии.
Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны начнётся в полдень. Для проведения акции организовано более 1,3 тыс. очных площадок в школах, музеях, библиотеках и общественных пространствах региона.
Для дистанционного участия достаточно зарегистрироваться на сайте акции. Онлайн-тестирование будет доступно 25 апреля с 9 утра по московскому времени.
Результаты онлайн-участников отобразятся в личном кабинете сразу после завершения тестирования, а проверка очных работ займёт несколько недель. Все участники получат именные дипломы с указанием набранных баллов.
Успешное участие в акции – 25 правильных ответов из 25 возможных – даст абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого нужно участвовать очно на региональной площадке, а после объявления результатов подать заявку через личный кабинет.
Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена спецоперации.
Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».
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«Есть и уникальные локации. Это музей-заповедник «Бородино», мемориал «Перемиловская высота», аэропорт Шереметьево, Государственный Военно-технический музей, музейный комплекс «Зоя», Военно-исторический парк «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, учебно-методический центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Подмосковью», – сказали в пресс-службе.Для очного участия в «Диктанте Победы» нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация включает создание личного профиля и выбор подходящей площадки. В день мероприятия необходимо прийти на выбранную локацию. На месте участники получат индивидуальный номер из 13 цифр. Он будет необходим для проверки результатов и получения диплома в личном кабинете.
Для дистанционного участия достаточно зарегистрироваться на сайте акции. Онлайн-тестирование будет доступно 25 апреля с 9 утра по московскому времени.
Результаты онлайн-участников отобразятся в личном кабинете сразу после завершения тестирования, а проверка очных работ займёт несколько недель. Все участники получат именные дипломы с указанием набранных баллов.
Успешное участие в акции – 25 правильных ответов из 25 возможных – даст абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого нужно участвовать очно на региональной площадке, а после объявления результатов подать заявку через личный кабинет.
Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена спецоперации.
Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».
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Лора Луганская