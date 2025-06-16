Во Всехсвятском храме в Серпухове отметили престольный праздник

16 июня 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Праздник Всех Святых отметили в серпуховском Всехсвятском храме: было проведено богослужение и вручение награды одному из прихожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В ходе праздничного богослужения благочинный Серпуховского церковного округа Дионисий наградил медалью преподобного Варлаама Серпуховского прихожанина Юрия Алексеевич», — говорится в сообщении.