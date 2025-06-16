Во Всехсвятском храме в Серпухове отметили престольный праздник
Праздник Всех Святых отметили в серпуховском Всехсвятском храме: было проведено богослужение и вручение награды одному из прихожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе праздничного богослужения благочинный Серпуховского церковного округа Дионисий наградил медалью преподобного Варлаама Серпуховского прихожанина Юрия Алексеевич», — говорится в сообщении.Прихожанин был удостоен за многолетнюю благотворительную деятельность на благо храма.
Храм Всех Святых был построен в Серпухове в 1870-х годах по проекту архитектора К. В. Гриневского. В советское время храм был закрыт и разрушен. Но в 90-е годы ХХ века по инициативе горожан святыню начали восстанавливать. Реставрационные работы завершились к 2010 году.