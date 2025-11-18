Ярославский боксёр попал в реанимацию после суперострых чипсов Grizzon

18 ноября 2025, 15:05

Фото: iStock/Grizzon

22-летний боксёр из Ярославля оказался в реанимации после того, как съел пачку суперострых чипсов Grizzon. Спортсмен получил химический ожог внутренних органов и в тяжелом состоянии обратился за медпомощью.