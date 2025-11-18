Ярославский боксёр попал в реанимацию после суперострых чипсов Grizzon
22-летний боксёр из Ярославля оказался в реанимации после того, как съел пачку суперострых чипсов Grizzon. Спортсмен получил химический ожог внутренних органов и в тяжелом состоянии обратился за медпомощью.
Как сообщает Telegram-канал Mash, сразу после употребления чипсов пострадавший почувствовал боль в горле, а на следующий день у него опухла шея. Ситуация ухудшилась спустя двое суток: потемнело в глазах, появились затрудненное дыхание и резкая слабость. Тогда он решил обратиться в травмпункт, где врачи оперативно провели обследование.
Медики диагностировали у молодого человека серьёзный химический ожог гортани, пищевода и желудка. Анализы также показали гемолиз — опасное состояние, которое, по словам врачей, могла вызвать концентрация кислоты в остром снеке. Спортсмену назначили интенсивное лечение, включая капельницы и обезболивающие препараты. Сейчас его состояние улучшилось, и он постепенно идёт на поправку.
