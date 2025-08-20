Водителей Подмосковья предупредили о надвигающемся ливне

20 августа 2025, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дождь, местами очень сильный ожидается в столичном регионе вечером 20 августа. В связи с этим в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустили предупреждение для водителей, сообщает пресс-служба ведомства.





Осадки значительно снижают видимость на дороге, поэтому во время ливня водителям следует быть особенно внимательными.





«Нельзя отвлекаться на телефон и превышать разрешённую скорость. Нужно смотреть в зеркала и соблюдать дистанцию. А местах притяжения пешеходов и перед переходами — обязательно сбрасывать скорость до минимума», — отметили в ведомстве.