Водителей Подмосковья предупредили о надвигающемся ливне

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дождь, местами очень сильный ожидается в столичном регионе вечером 20 августа. В связи с этим в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустили предупреждение для водителей, сообщает пресс-служба ведомства.



Осадки значительно снижают видимость на дороге, поэтому во время ливня водителям следует быть особенно внимательными.

«Нельзя отвлекаться на телефон и превышать разрешённую скорость. Нужно смотреть в зеркала и соблюдать дистанцию. А местах притяжения пешеходов и перед переходами — обязательно сбрасывать скорость до минимума», — отметили в ведомстве.
Во время непогоды поднимется ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Поэтому не рекомендуется оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
Лев Каштанов

