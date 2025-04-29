Водители «Мострансавто» получили 146 положительных отзывов от пассажиров

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В 2025 году водители Мострансавто получили 146 положительных отзывов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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