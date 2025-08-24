Военный прокурор Подмосковья принял военнослужащих в военном госпитале
Военный прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов совместно с начальником управления кадров прокуратуры Московской области Юрием Власовым и городским прокурором Сергиево‑Посадского округа Игорем Фокиным провели личный прием военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 5 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского» Минобороны РФ.
Обращения касались предоставления льгот и социальных гарантий, а также порядка получения федеральных и региональных выплат. Всем обратившимся даны разъяснения, по сообщениям, требующим прокурорской реакции, инициированы проверочные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Раменском туристско‑информационном центре для семей участников специальной военной операции прошёл арт‑терапевтический мастер‑класс «Гора внутри меня», сообщает пресс‑служба администрации округа.
Занятие провела педагог‑художник Екатерина Кленова. В отличие от предыдущих сессий, на этот раз в нём участвовали взрослые: им предложили визуализировать внутренний образ защитника. Как подчёркивают организаторы, цель мастер‑класса — не обучение живописи, а оказание психологической поддержки.
Инициаторами мероприятия выступили центр развития проектов «Между прошлым и будущим» совместно с окружным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Арт‑терапия, по словам организаторов, помогает прорабатывать эмоции и искать утешение в трудные периоды жизни.
