В Минобороны доложили актуальные новости СВО
Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы нанесли удар по месту хранения оперативно‑тактических ракет «Сапсан», цеху по производству и складу беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 146 районах.
По информации ведомства, для ударов применялись оперативно‑тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Ранее в министерстве также докладывали об освобождении пункта Филия в Днепропетровской области и особо отметили бойцов «Центра». Кроме того, по данным МО РФ, удары пришлись по формированиям механизированных, штурмовых и егерских бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, подразделениям территориальной обороны и Нацгвардии на территории Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
