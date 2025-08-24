Достижения.рф

В Минобороны доложили актуальные новости СВО

Минобороны: бойцы ВС РФ ударили по складу ВСУ с ракетами «Сапсан»
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы нанесли удар по месту хранения оперативно‑тактических ракет «Сапсан», цеху по производству и складу беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 146 районах.



По информации ведомства, для ударов применялись оперативно‑тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в министерстве также докладывали об освобождении пункта Филия в Днепропетровской области и особо отметили бойцов «Центра». Кроме того, по данным МО РФ, удары пришлись по формированиям механизированных, штурмовых и егерских бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, подразделениям территориальной обороны и Нацгвардии на территории Донецкой народной республики.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Никита Кротов

