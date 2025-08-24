В Минобороны доложили актуальные новости СВО

24 августа 2025, 12:56

Минобороны: бойцы ВС РФ ударили по складу ВСУ с ракетами «Сапсан»

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы нанесли удар по месту хранения оперативно‑тактических ракет «Сапсан», цеху по производству и складу беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 146 районах.