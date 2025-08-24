Стало известно, как арестованный по делу о «Севпотоках» украинец прибыл в Италию

24 августа 2025, 14:33

Арестованный из-за «Севпотоков» украинец прибыл в Италию на Toyota Land Cruiser

Фото: iStock/Diy13

Арестованный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну из Киева на автомобиле Toyota Land Cruiser с украинскими номерами. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.