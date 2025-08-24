Стало известно, как арестованный по делу о «Севпотоках» украинец прибыл в Италию
Арестованный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну из Киева на автомобиле Toyota Land Cruiser с украинскими номерами. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.
Во время обыска в бунгало, где проживала его семья, сотрудники правоохранительных органов изъяли смартфон и смарт-часы. В автомобиле Кузнецова следователи обнаружили пять USB-флешек и рукописную записку с текстом на кириллице и цифрами. По предположению следствия, записка может содержать инструкцию по разблокировке накопителей.
При этом правоохранители обратили внимание, что флешки содержат необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не было обнаружено ни компьютеров, ни других устройств.
На допросе Кузнецов заявил, что в 2022 году действительно занимал командную должность в ВСУ, однако категорически отверг свою причастность к диверсиям. Он утверждает, что в момент взрывов находился на территории Украины.
Расследование продолжается при координации итальянских и немецких властей. Официальных комментариев от Киева пока не поступало.
