Военным контрактникам в Подмосковье доступны 75 мер поддержки

27 февраля 2026, 16:52

оригинал Фото: istockphoto / DIMUSE

В Московской области для военнослужащих по контракту и их семей предусмотрено 75 видов социальной помощи, 32 из которых действуют только на региональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.