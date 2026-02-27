Военным контрактникам в Подмосковье доступны 75 мер поддержки
В Московской области для военнослужащих по контракту и их семей предусмотрено 75 видов социальной помощи, 32 из которых действуют только на региональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Среди мер поддержки — бесплатное соцобслуживание для ветеранов и возможность реабилитации в трёх крупнейших центрах области. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте уполномоченного по правам человека, а также с помощью навигационного сервиса на региональном портале госуслуг.
Размер выплат зависит от должности и звания. Также предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач.
Члены семей контрактников могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве, преимущества при зачислении детей в детсады и школы, бесплатное питание для школьников и особые условия при поступлении в вузы. Для иностранцев, вступивших в ряды ВС РФ, упростили процедура оформления гражданства.
Подробности — на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
