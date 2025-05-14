Военно-патриотический центр «Авангард» проведёт 17 мая день открытых дверей

Фото: медиасток.рф
День открытых дверей проведёт на территории парка «Патриот» в Кубинке учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», мероприятие состоится в субботу, 17 мая, сообщает пресс-служба Центра.
В рамках дня открытых дверей в парке будут работать спортивные и тематические площадки, гости смогут пострелять в электронном тире, сделать зарядку под руководством чемпионов страны и посетить спортивные мастер-классы и занятия по армейскому многоборью, принять участие в физкультурных конкурсах, квестах, розыгрыше призов и пр.
В программе также торжественное открытие Аллеи Героев СВО, экскурсии по центру «Авангард», показательный бой десантников, выставка военной техники и концерт.
Мероприятие начнётся в 10 утра и продлится до 20:00. Для желающих посетить день открытых дверей будут организованы регулярные маршруты до парка «Патриот» от метро «Парк Победы» и от железнодорожной станции Голицыно.
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В программе также торжественное открытие Аллеи Героев СВО, экскурсии по центру «Авангард», показательный бой десантников, выставка военной техники и концерт.
Мероприятие начнётся в 10 утра и продлится до 20:00. Для желающих посетить день открытых дверей будут организованы регулярные маршруты до парка «Патриот» от метро «Парк Победы» и от железнодорожной станции Голицыно.
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Лев Каштанов