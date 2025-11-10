Достижения.рф

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» обыграли чемпионок Суперлиги

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» продлил победную серию в женской волейбольной Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В напряжённом домашнем матче команда сломила сопротивление действующих чемпионок России – калининградского «Локомотива». Итоговый результат – 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30). Эта игра стала самой длинной в текущем сезоне.

В следующем матче «Заречье-Одинцово» 14 ноября снова проведёт на домашней арене в Одинцове. Соперницами станут волейболистки «Протона» из Саратова.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0