Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» обыграли чемпионок Суперлиги
Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» продлил победную серию в женской волейбольной Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В напряжённом домашнем матче команда сломила сопротивление действующих чемпионок России – калининградского «Локомотива». Итоговый результат – 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30). Эта игра стала самой длинной в текущем сезоне.
В следующем матче «Заречье-Одинцово» 14 ноября снова проведёт на домашней арене в Одинцове. Соперницами станут волейболистки «Протона» из Саратова.
