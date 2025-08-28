Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» победили во второй игре нового сезона
Подмосковные волейболистки из клуба «Заречье-Одинцово» выиграли второй матч Кубка Победы. На этот раз со счётом 3:1 был повержен челябинский «Динамо-Метар», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«После первого сета, проигранного со счётом 14:25, наши девушки собрались и показали настоящую борьбу, вырвав победу во втором сете – 26:24. На этой волне «Заречье-Одинцово» уверенно завершило матч, выиграв третий и четвертый сеты – 25:20, 25:22», – отметили в пресс-службе.
В первой встрече турнира одинцовские волейболистки были сильнее «Уралочки-НТМК» из Свердловской области – 3:2. 29 августа в заключительной игре группового этапа подмосковный волейбольный клуб встретится с серебряным призёром чемпионата России – «Динамо-Ак Барс».
Розыгрыш «Кубка Победы» среди женских волейбольных клубов проходит в Казани. Турнир открывает новый спортивный сезон. Он проводится раз в пять лет в юбилейные годы победы в Великой Отечественной войне.