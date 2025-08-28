Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» победили во второй игре нового сезона

28 августа 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные волейболистки из клуба «Заречье-Одинцово» выиграли второй матч Кубка Победы. На этот раз со счётом 3:1 был повержен челябинский «Динамо-Метар», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.







«После первого сета, проигранного со счётом 14:25, наши девушки собрались и показали настоящую борьбу, вырвав победу во втором сете – 26:24. На этой волне «Заречье-Одинцово» уверенно завершило матч, выиграв третий и четвертый сеты – 25:20, 25:22», – отметили в пресс-службе.