Звёзды футбола проведут заключительный матч лета с любителями из Щёлкова
Заключительный летний матч команды «Легенды футбола» с жителями Подмосковья в рамках проекта «Выходи во двор» пройдёт 30 августа в городском округе Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На стадион «Спартак» имени Николая Озерова выйдут любительская сборная жителей Щёлкова и полный состав прославленных футболистов – Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Парфёнов. Руководить игрой звёзд будет трёхкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Комментировать матч для зрителей на трибунах будут Григорий Твалтвадзе и Олег Жолобов», – рассказали в пресс-службе.Легенды проведут открытую тренировку для юных любителей футбола из местных секций. На стадионе также будет организована развлекательная программа для всей семьи.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». За четыре года существования проекта «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любителями из разных городских округов Подмосковья.