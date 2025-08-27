Звёзды футбола проведут заключительный матч лета с любителями из Щёлкова

27 августа 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заключительный летний матч команды «Легенды футбола» с жителями Подмосковья в рамках проекта «Выходи во двор» пройдёт 30 августа в городском округе Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«На стадион «Спартак» имени Николая Озерова выйдут любительская сборная жителей Щёлкова и полный состав прославленных футболистов – Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Парфёнов. Руководить игрой звёзд будет трёхкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Комментировать матч для зрителей на трибунах будут Григорий Твалтвадзе и Олег Жолобов», – рассказали в пресс-службе.