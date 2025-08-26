Достижения.рф

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» успешно стартовали на Кубке Победы

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» удачно стартовал на Кубке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



«В первом матче подмосковные волейболистки обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:2. Команда выступала в новой экипировке. К традиционным клубным цветам добавились стильный розовый оттенок, символизирующий женственность, а также цветочные узоры в русском стиле», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
27 августа «Заречье-Одинцово» встретится с «Динамо-Метар» из Челябинска, а 28 августа сыграет с казанским «Динамо Ак-Барсом».

Розыгрыш «Кубка Победы» среди женских волейбольных клубов стартовал в Казани. Турнир открывает новый спортивный сезон. Он проводится раз в пять лет в юбилейные годы победы в Великой Отечественной войне.


Лора Луганская

