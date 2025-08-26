Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг US Open
Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она разгромила американку Алисию Паркс со счётом 6:0, 6:1.
18-летняя Андреева посеяна на турнире под пятым номером. Её следующей соперницей будет соотечественница Анастасия Потапова.
US Open – заключительный, четвёртый, турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет рекордные для тенниса 90 млн долларов.
Ранее сообщалось, что другая представляющая Московскую область теннисистка, Диана Шнайдер, выиграла турнир WTA 500 в мексиканском Монтеррее.
Читайте также: