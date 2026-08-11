Волоколамский офтальмолог предупредил о бессимптомном начале опасных болезней глаз
Многие заболевания глаз на ранних стадиях развиваются бессимптомно. Поэтому регулярная профилактика играет главную роль в сохранении зрения, заявил врач-офтальмолог Волоколамской больницы Алексей Козлов.
80% всей информации о мире мы получаем через глаза, но иногда вспоминаем об их здоровье, когда зрение начинает ухудшаться.
«Такие заболевания, как катаракта, глаукома и дистрофия сетчатки на начальных этапах часто никак не проявляются. Пациент может не замечать снижения остроты зрения, пока изменения не станут необратимыми. Поэтому профилактические осмотры у офтальмолога не реже раза в год являются обязательным условием сохранения здоровья глаз. Особенно это касается людей старше 40 лет, пациентов с сахарным диабетом, гипертонией и тех, чья работа связана с нагрузкой на зрение», – отметил Козлов.Врач перечислил простые, но регулярные меры, которые помогают сохранить чёткость взгляда на долгие годы. Это перерывы при работе с экранами каждые 45 минут, защита глаз от ультрафиолета качественными солнцезащитными очками, питание с достаточным содержанием витамина А, Омега-3 и лютеина. Кроме того, нужно отказаться от курения, которое существенно повышает риск развития катаракты и дистрофии сетчатки.
Помимо этого, важно контролировать уровень сахара, холестерина и артериальное давление. Они напрямую влияют на сосуды сетчатки.