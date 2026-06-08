В Волоколамске спасатели сняли с козырька подъезда застрявшего там кота-подростка
Спасатели помогли спуститься котёнку-подростку, забравшемуся на козырёк подъезда одного из многоквартирных домов в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» обратились хозяева котёнка — бабушка и внук.
«Пенсионерка рассказала, что питомец залез на козырёк, а слезть самостоятельно не может. И помочь ему без участия профессионалов тоже не получается», — говорится в сообщении.Оперативно прибывшие на место работники Мособлпожспаса приставили к козырьку лестницу-палку, сняли котёнка, отдали в руки хозяину и попросили внимательнее следить за питомцем.
Ранее сообщалось, что в Можайске спасли собаку, упавшую в заброшенный коллекторный колодец в промышленной зоне.