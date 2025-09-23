Волонтеры из Пушкинского округа помогли провести конкурс «Интервидение-25»
В подмосковном Одинцово прошёл международный музыкальный конкурс «Интервидение». На одной сцене встретились таланты из более чем двадцати стран, подарив зрителям незабываемые эмоции. Среди волонтеров мероприятия были молодые ребята из Пушкинского городского округа, отметили в местной Администрации.
Яркое шоу стало возможным, благодаря огромной работе, проделанной «за кулисами» задолго до. Большой вклад внесла команда волонтеров.
Волонтерский корпус «Интервидения» объединил представителей 47 регионов России и добровольцев из других стран. Среди них были и активисты из Пушкинского округа. Они встречали гостей из разных государств и помогали с размещением, создавая комфортные условия для участников конкурса.
Формирование и обучение волонтерского корпуса совместным усилиями проводили Министерство информации и молодёжной политики Московской области, «Росмолодёжь», команда «Добро.РФ», движение «Волонтёры Подмосковья» и фонд «Традиции искусства».
