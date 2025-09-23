Волонтеры из Пушкинского округа помогли провести конкурс «Интервидение-25»

23 сентября 2025, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В подмосковном Одинцово прошёл международный музыкальный конкурс «Интервидение». На одной сцене встретились таланты из более чем двадцати стран, подарив зрителям незабываемые эмоции. Среди волонтеров мероприятия были молодые ребята из Пушкинского городского округа, отметили в местной Администрации.