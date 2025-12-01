Активисты Пушкинского округа приняли участие в итоговом форуме добровольцев

01 декабря 2025, 12:13

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

27–28 ноября около 500 самых активных волонтёров Московской области объединили на Итоговый форум, чтобы подвести итоги этого года и обсудить планы на следующий. Среди участников была и делегация «Волонтёров Подмосковья» из Пушкинского округа, сообщили в местной Администрации.





Мероприятие стало образовательной площадкой и местом обмена опытом. В первый день провели мозговые штурмы: волонтёры обсуждали, как сделать добровольчество действительно интересным для жителей всех возрастов. Амбассадоры из Пушкинского округа предложили форматы, которые уже успешно работают в округе — мастер-классы, образовательные встречи, кинопросмотры, квесты и квизы. Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Во второй день участников ждали мастер-классы по командообразованию и ораторскому искусству. Завершили день паблик-током с артистом Гошей Гуценко, который рассказал о своей благотворительной деятельности. Форум закрыли церемонией награждения лучших активистов и ярким концертом Кирилла Ермакова (LYRIQ).





«С каждым годом региональные образовательные программы Волонтеров Подмосковья готовят интенсивнее. Здесь ребята получают по-настоящему ценные знания, которые в дальнейшем применяют в своей деятельности на территории округа. Активисты Пушкинского округа хотели бы поблагодарить Министерство информации и молодежной политики Московской области за проделанную работу», — отметил Руководитель ресурсного центра «Волонтеров Подмосковья» городского округа Пушкинский Никита Ильичев.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



«Для нас форум — это не только учеба, но и самые ценные знакомства. Мы убедились: волонтерское сообщество — это одна большая и дружная семья, объединенная общими ценностями. Этот форум стал для нас не финалом, а трамплином. Мы вернулись с новыми силами, идеями. Гордимся нашей командой!», — поделились впечатлениями волонтёры из Пушкинского округа.