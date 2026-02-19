Жители Чехова помогли коммунальщикам убрать снег во дворах

19 февраля 2026, 16:42

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Дмитрий Алексеенко

Коммунальные службы Чехова борются с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли». На помощь дворникам пришли местные жители. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дмитрий Алексеенко.





На уборку люди с лопатами в руках выходят целыми семьями. Они не только откапывают свои машины. Но и расчищают пешеходные дорожки и проходы к подъездам.





«Такой снежной зимы давно не было. Везде образовались сугробы. Мы с женой и соседями убрали снег на подходе к своему подъезду, близлежащей парковке, пешеходной дорожке и на выезде», — рассказал житель Чехова Сергей Аничкин, работающий охранником в одной из школ города.