В Раменском округе состоится финал чемпионата России по дрэг-рейсингу
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Финальные заезды чемпионата России по дрэг-рейсингу состоятся на гоночной трассе RDRC Racepark в поселке Быково Раменского округа 23 и 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Соревнования будут проводиться во всех классах RDRC: PRO, PRO Street, Street, Moto, MadBuckets и Club. Начало гонок — в 10:00.
«Помимо соревнований в рамках мероприятия состоится фестиваль автомобилей марки Subaru. Организаторы подготовили развлекательную программу для посетителей всех возрастов, включая детский городок и точки питания», — говорится в сообщении.Кроме того, гости чемпионата смогут в качестве пассажиров прокатиться на дрифт-такси и дрэг-такси.
