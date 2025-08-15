В Раменском округе состоится финал чемпионата России по дрэг-рейсингу

15 августа 2025, 16:18

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Финальные заезды чемпионата России по дрэг-рейсингу состоятся на гоночной трассе RDRC Racepark в поселке Быково Раменского округа 23 и 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Соревнования будут проводиться во всех классах RDRC: PRO, PRO Street, Street, Moto, MadBuckets и Club. Начало гонок — в 10:00.





«Помимо соревнований в рамках мероприятия состоится фестиваль автомобилей марки Subaru. Организаторы подготовили развлекательную программу для посетителей всех возрастов, включая детский городок и точки питания», — говорится в сообщении.