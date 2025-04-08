Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)
Около 18 тыс. человек уже получили помощь подмосковного филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. Одной из главных тем стала помощь участникам СВО и их семьям.
«Хотел сделать акцент, наверное, на самое главное – на поддержку наших бойцов и их семей, на то, что сейчас имеет принципиально важное значение. У нас работает фонд «Защитники Отечества», работает, как я считаю, результативно. Обращения, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно. Плюс у нас в каждом муниципалитете есть подразделения, которые занимаются семьями наших ребят. 18 тыс. человек прошли через фонд «Защитники Отечества». Это и ребята, и члены их семей», – пояснил Воробьёв.Губернатор добавил, что в Московской области запустили программу «Герои Подмосковья». Большой успех имеет федеральная программа «Время Героев», и сейчас каждый регион создаёт свою.
«По программе Время героев» у нас уже первые ребята работают. Мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», – отметил Воробьёв.«Герои Подмосковья» – продолжение президентской программы «Время Героев», благодаря которой многие бойцы прошли подготовку и были трудоустроены на должности управленцев по всей стране. Об программы помогают тем, кто возвращается из зоны спецоперации, найти себя.
Читайте также:
Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования
Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт
Проводить электронное голосование в этом году хотят в 50% жилфонда Подмосковья
Лора Луганская